Incendio Monte Faeta guardie zoofile al lavoro per salvare gli animali

Un incendio è divampato sul Monte Faeta, coinvolgendo la zona di Asciano sul versante pisano. Le guardie zoofile sono intervenute sul posto per mettere in salvo gli animali presenti nell’area. Le persone coinvolte sono state trasferite in luoghi sicuri o affidate ai propri familiari. Sul luogo dell’incendio sono presenti squadre di emergenza che lavorano per contenere le fiamme e tutelare sia gli animali che l’ambiente circostante.

Oltre che per le persone, che sono comunque tutte in sicurezza o nei luoghi di accoglienza o da parenti, la preoccupazione è anche per gli animali messi a serio rischio nell'incendio che sta coinvolgendo il Monte Faeta e in particolare la zona di Asciano sul versante pisano (oltre che la zona di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: L'incendio sul monte Faeta Leggi anche: "I cani in cerca di adozione all'Arena": l'appello delle Guardie Zoofile al Pisa Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio sul monte Faeta, nella notte evacuate 3500 persone. VIDEO; Grave incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa, fiamme nel bosco difficili da spegnere: case evacuate; Incendio Toscana, le fiamme infuriano sul Monte Faeta: scatta l’evacuazione immediata di tutti i residenti di Asciano, devastati 800 ettari | VIDEO; Lucca, incendio sul Monte Faeta: fiamme alimentate dal forte vento. Incendio sul Monte Faeta, il ministero della Difesa: l'esercito in campo per l'emergenzaNon si ferma il maxi incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, e che ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano T ... msn.com Incendio sul Monte Faeta, emergenza tra Lucca e Pisa: salgono le persone evacuateProsegue l'emergenza per l'incendio divampato sul monte Faeta, in provincia di Lucca che da ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano. Nella notte ... gonews.it Da tre giorni c’è un grosso incendio sul monte Faeta, tra Lucca e Pisa x.com Prosegue l'emergenza per l'incendio divampato sul monte Faeta, in provincia di Lucca che da ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano. Nella notte le raffiche di vento hanno continuato ad alimentare le fiamme, minacciando la frazione di Asciano nel Co - facebook.com facebook