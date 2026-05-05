La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti in relazione al incendio che ha interessato l’ex discoteca ex Gufo a Brisighella. Le fiamme hanno completamente danneggiato la struttura situata a Monti, ma ancora non sono stati identificati né i responsabili né le cause precise dell’incendio. Gli investigatori stanno esaminando le circostanze dell’accaduto e cercando eventuali elementi che possano chiarire cosa si nascondesse all’interno dell’edificio prima del rogo.

? Cosa scoprirai Chi si nascondeva tra le mura dell'ex discoteca prima del rogo?. Come hanno fatto le fiamme a distruggere la struttura di Monti?. Quali immagini mostreranno le telecamere di videosorveglianza della zona?. Perché l'edificio abbandonato è diventato un pericolo per la sicurezza?.? In Breve L'ex discoteca fu costruita da Ugo Monti tra il 1987 e i primi anni 2000.. Sissy Cavasin ricorda la gestione della Movida con personale proveniente dal Veneto.. La struttura poteva ospitare fino a 1900 persone tra bar, ristorante e teatro.. Il rogo è avvenuto venerdì scorso alle ore 23:30 presso la ex discoteca.. La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per incendio contro ignoti dopo il rogo che venerdì scorso, alle ore 23:30, ha distrutto l’ex discoteca Gufo a Brisighella.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo ex Gufo a Brisighella: la Procura apre un fascicolo contro ignoti

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