Incendio a Vezzano sul Crostolo rogo alla Chemco | Allarme chimico non aprite le finestre

Un incendio scoppiato alla Chemco di Vezzano sul Crostolo ha causato un’intensa nube di fumo nero che si è diffusa rapidamente nell’area. Le fiamme hanno avvolto parte dello stabilimento, spingendo le autorità a lanciare l’allarme chimico. I residenti sono stati avvisati di tenere le finestre chiuse e di evitare di uscire. La fuoriuscita di sostanze tossiche ha generato preoccupazione tra i cittadini e i soccorritori. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Una colonna di fumo denso e scuro si è alzata improvvisamente verso il cielo, visibile da chilometri di distanza, trasformando un pomeriggio tranquillo in un momento di apprensione per chi si trovava nelle vicinanze. Le fiamme, alimentate da materiali altamente infiammabili, hanno richiesto l’intervento immediato di squadre specializzate, che hanno operato senza sosta per cercare di contenere l’incendio e limitare i danni. La natura dello stabilimento coinvolto, con sostanze chimiche e materiali industriali, ha intensificato le preoccupazioni, spingendo residenti e autorità a monitorare attentamente la situazione.🔗 Leggi su Tvzap.it

Gigantesco rogo alla Magic Pack: "Non uscite né aprite le finestre"Ieri mattina un grosso incendio ha devastato lo stabilimento della Magic Pack a Gadesco.

Vezzano, incendio in Chemco: fiamme e allerta tossicità, indaginiUn incendio si è sviluppato oggi pomeriggio presso lo stabilimento Chemco a Vezzano, provocando fiamme alte e un’intensa nube di fumo visibile a distanza.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.