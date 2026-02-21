Incendio a Vezzano sul Crostolo rogo alla Chemco | Allarme chimico non aprite le finestre
Un incendio scoppiato alla Chemco di Vezzano sul Crostolo ha causato un’intensa nube di fumo nero che si è diffusa rapidamente nell’area. Le fiamme hanno avvolto parte dello stabilimento, spingendo le autorità a lanciare l’allarme chimico. I residenti sono stati avvisati di tenere le finestre chiuse e di evitare di uscire. La fuoriuscita di sostanze tossiche ha generato preoccupazione tra i cittadini e i soccorritori. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine.
Una colonna di fumo denso e scuro si è alzata improvvisamente verso il cielo, visibile da chilometri di distanza, trasformando un pomeriggio tranquillo in un momento di apprensione per chi si trovava nelle vicinanze. Le fiamme, alimentate da materiali altamente infiammabili, hanno richiesto l’intervento immediato di squadre specializzate, che hanno operato senza sosta per cercare di contenere l’incendio e limitare i danni. La natura dello stabilimento coinvolto, con sostanze chimiche e materiali industriali, ha intensificato le preoccupazioni, spingendo residenti e autorità a monitorare attentamente la situazione.🔗 Leggi su Tvzap.it
Gigantesco rogo alla Magic Pack: "Non uscite né aprite le finestre"Ieri mattina un grosso incendio ha devastato lo stabilimento della Magic Pack a Gadesco.
Vezzano, incendio in Chemco: fiamme e allerta tossicità, indaginiUn incendio si è sviluppato oggi pomeriggio presso lo stabilimento Chemco a Vezzano, provocando fiamme alte e un’intensa nube di fumo visibile a distanza.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Spaventoso incendio in un’azienda chimica: crollato il tetto, danni ingenti. Tenete le finestre chiuse; Incendio in uno stabilimento chimico nel Reggiano; Violento incendio nello stabilimento della ditta Chemco a Vezzano. VIDEO; Disastroso incendio alla Chemco azienda di resine di Vezzano sul Crostolo.
Violento incendio nello stabilimento della ditta Chemco a Vezzano. VIDEOVEZZANO SUL CROSTOLO (Reggio Emilia) – Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio nello stabilimento della ditta Chemco a Vezzano in via Achille Grandi. L’allarme ai vigili del fuoco è giunto alle 1 ... reggionline.com
Brucia un'azienda chimica: due squadre di vigili del fuoco in supporto da ParmaDue squadre dei vigili del fuoco di Parma hanno partecipato alle operazioni di spegnimento di un grosso incendio, che si è sviluppato all'interno dello stabilimento dell'azienda Chemco a Vezzano Sul ... parmatoday.it
Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi (venerdì 20 febbraio) nello stabilimento della ditta Chemco a Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia). L'azienda produce prodotti chimici e resine industriali. Vigili del fuoco all'opera con diverse squadre. - facebook.com facebook