Nella serata di ieri intorno alle 22:00, un incendio ha interessato il parcheggio del mercato ortofrutticolo di Verona, causando la distruzione di tre furgoni e due piccoli camion. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, senza segnalare altre vetture coinvolte o feriti. La causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento.

Un violento incendio ha colpito il parcheggio del mercato ortofrutticolo di Verona nella serata di ieri, intorno alle 22:00, distruggendo tre furgoni e due piccoli camion. L’evento, che ha coinvolto diversi mezzi destinati alla logistica agricola, non ha causato feriti, ma ha provocato ingenti danni materiali alla struttura e ai veicoli presenti nell’area. Intervento tempestivo dei soccorsi e accertamenti in corso. Per arginare il rogo nel piazzale antistante la struttura distributiva, i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e due autobotti, impiegando un totale di quattordici operatori per la messa in sicurezza dell’area e lo spegnimento delle fiamme.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo nel mercato di Verona: 5 mezzi agricoli distrutti dalle fiamme

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