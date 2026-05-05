I carabinieri di Belpasso sono intervenuti in seguito a una segnalazione di fumo nero proveniente da un’abitazione nella periferia del paese. Durante il controllo, hanno scoperto un incendio di rifiuti e hanno denunciato un uomo. L’intervento è avvenuto mentre i militari effettuavano un normale servizio di controllo del territorio. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei carabinieri dopo l’allarme. I carabinieri della stazione di Belpasso sono intervenuti durante un normale servizio di controllo del territorio dopo aver notato una densa colonna di fumo nero provenire da un’abitazione nella periferia est del paese. Raggiunto il luogo in pochi minuti, i militari hanno accertato la presenza di un incendio di rifiuti appiccato volontariamente nel giardino di una villetta. Fiamme domate e rischi evitati. L’intervento tempestivo ha permesso di contenere e spegnere il rogo, evitando conseguenze più gravi per la sicurezza pubblica e per l’ambiente. Tra i materiali dati alle fiamme vi erano rifiuti eterogenei, inclusi componenti elettronici, metalli, vetro e altri scarti, con potenziali effetti nocivi dovuti alle emissioni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Rogo di rifiuti a Belpasso: denunciato un uomo

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