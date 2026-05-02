Durante un controllo di routine, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno individuato un uomo a Belpasso in possesso di una pistola lanciarazzi. L’individuo è stato denunciato per aver detenuto un’arma non consentita. Nessun altro dettaglio sulla dinamica dell’intervento o sulle motivazioni dell’uso dell’arma è stato reso noto. L’operazione si inserisce in un’attività di prevenzione e controllo nel territorio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo durante la perlustrazione. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò, impegnati in un servizio di controllo del territorio a Belpasso, hanno notato un uomo davanti alla propria abitazione mentre impugnava un oggetto metallico simile a un’arma da fuoco, visibile anche a distanza per i riflessi. Il tentativo di depistaggio. Alla vista della pattuglia, l’uomo si è rapidamente rifugiato all’interno del garage per poi uscire poco dopo con una ramazza, cercando di simulare un’attività di pulizia. Un comportamento che ha immediatamente insospettito i militari. La perquisizione e il ritrovamento.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Uomo trovato con pistola lanciarazzi: denunciato a Belpasso

Notizie correlate

Leggi anche: Litiga con un uomo in strada e lo minaccia con una pistola lanciarazzi, arrestato

Lanciarazzi, una penna pistola e centinaia di proiettili: l'arsenale trovato in casa di un incensuratoUn lanciarazzi, sei pistole, una scacciacani, una carabina ad aria compressa e persino una penna pistola.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Bari, dimentica il marsupio con una pistola al Mc Donald's: arrestato; Droga, 7mila euro e un deposito di armi in camera: uomo arrestato alle porte di Milano; Una pistola con matricola abrasa in casa, arrestato 28enne di Ardea; Bari, dimentica marsupio con pistola al McDonald’s: arrestato insieme alla compagna.

Manduria: rientra dopo l’espulsione e viene trovato con una pistola, arrestato 51enne albaneseLa Polizia di Stato arresta a Manduria un 51enne albanese rientrato illegalmente in Italia dopo l’espulsione. Sequestrata anche una pistola a salve. lamilano.it

In casa una centrale della droga e una pistola: arrestato un uomo, un mese prima era stato fermato il figlioLa Guardia di Finanza della Spezia ha eseguito un decreto di perquisizione delegato dalla Procura nei confronti dell'uomo, gravato da numerosi precedenti penali. Nel corso della perquisizione i milita ... primocanale.it

È stato trovato in avanzato stato di decomposizione, avvolto in buste per l’imballaggio, il corpo di un uomo di 67 anni, residente nel quartiere Carbonara di Bari, scomparso da giorni. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina, intorno alle 11.50, all’interno - facebook.com facebook