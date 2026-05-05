Rodney Barreto Quartet

Il Rodney Barreto Quartet, guidato dal batterista cubano Rodney Barreto, presenta un repertorio originale che riflette le diverse esperienze artistiche dei suoi membri. Il gruppo combina influenze musicali provenienti da vari paesi e stili, creando un sound unico e inedito. La formazione esegue brani composti appositamente per questa collaborazione, offrendo un concerto che mette in evidenza le capacità e le radici culturali dei musicisti coinvolti.

"Il quartetto, capitanato dal batterista cubano Rodney Barreto, propone un repertorio inedito che affonda le radici nei diversi background artistici dei musicisti con cui collabora. Una musica ricca di elementi che richiamano il latin-cuban jazz, il funk, passando per echi afro e jazz-rock, il.🔗 Leggi su Romatoday.it Aleksandra Krstic Quartet - Beautiful Spheres / Live in Concert (Abu Dhabi, 17 May 2025) Notizie correlate Jazz protagonista al Cinematocasa: Chiara Minaldi Quartet e Alessandra Mirabella Quartet in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, la rassegna che pone al centro... Prosegue Jazz Up Close, Francesco Patti Quartet e Lino Costa Quartet in concerto da CinematocasaVenerdì 20 febbraio sarà protagonista il Francesco Patti Quartet con il progetto “Four in One”, un omaggio al jazz nella sua dimensione più classica,...