Prosegue Jazz Up Close Francesco Patti Quartet e Lino Costa Quartet in concerto da Cinematocasa

Francesco Patti Quartet e Lino Costa Quartet suonano ancora al Cinematocasa di Palermo, portando le loro esibizioni nel cuore della città. La seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories – continua a offrire incontri intensi tra musicisti e pubblico, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. La rassegna trasforma la sala in un piccolo salotto musicale, dove le note si diffondono più vicine e il dialogo tra artisti e ascoltatori diventa più diretto.

Venerdì 20 febbraio sarà protagonista il Francesco Patti Quartet con il progetto "Four in One", un omaggio al jazz nella sua dimensione più classica, attraversato da idee, interplay e spirito di condivisione. Il quartetto – formato da Francesco Patti (sax), Roberto Brusca (piano), Riccardo Lo Bue (contrabbasso) e Gaetano Presti (batteria) – propone una selezione di standard storici accanto a composizioni originali, rinnovando un repertorio che continua a vivere attraverso l'esperienza e la passione degli interpreti. In programma brani ispirati ai grandi maestri come Thelonious Monk, Billy Strayhorn, Charlie Parker e George Gershwin.