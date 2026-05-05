Rock anni ’60 e ’90 | gli Shooting Cow tornano allo Stone Rose

Gli Shooting Cow tornano a esibirsi allo Stone Rose, portando sul palco brani che spaziano tra gli anni ’60 e ’90. Il gruppo è composto da musicisti noti per la loro esperienza nel panorama musicale italiano. La serata vedrà un repertorio che unisce pezzi di quegli anni, creando un collegamento tra le due epoche. I concerti sono programmati per una data specifica, e l’evento attirerà gli appassionati di musica di diverse generazioni.

? Cosa scoprirai Quale segreto lega il repertorio del gruppo agli anni Novanta?. Chi sono i musicisti che animeranno il palco dello Stone Rose?. Come hanno fatto gli appassionati a chiedere il ritorno della band?. Quali altri eventi musicali attendono il borgo di San Vito?.? In Breve Formazione composta da Davide Speri, Ettore Righetti, Mario Lusente e Moreno Bosco.. Concerto previsto sabato 9 maggio ore 21.25 presso lo Stone Rose.. Prenotazioni disponibili ai numeri 045-2245356 o 335-6415172 per San Vito di Negrar.. Prossimi eventi al Giardino Giusti il 2-3 maggio e in Piazza Carlo Alberto il 10 maggio.. Sabato 9 maggio, alle ore 21.25, gli Shooting Cow trasformeranno lo Stone Rose di San Vito di Negrar in un palcoscenico rock dopo il successo dell’ultima esibizione avvenuta lo scorso dicembre.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rock anni ’60 e ’90: gli Shooting Cow tornano allo Stone Rose Notizie correlate Leggi anche: The Janx allo Stone Rose Leggi anche: Canone Inverso e Caryllon allo Stone Rose