Questa settimana si parla di rotture e nuove coppie nel mondo dello spettacolo. Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sono sempre più distanti, mentre Michelle Hunziker e Giulio Berruti continuano a far parlare di sé tra amore e attività lavorative. È stata annunciata anche la data del matrimonio di Paola Di Benedetto. Nella newsletter di Vanity, ogni settimana, vengono svelate tre curiosità che al momento rimangono sconosciute.

Paola Di Benedetto sposa Raoul Bellanova il 23 giugno a Verona Paola Di Benedetto è pronta a dire sì il 23 giugno, vicino a Verona, a Raoul Bellanova. Nessuna crisi, anzi. Le partecipazioni sono già state inviate e tutto è ormai definito nei minimi dettagli. I due, insieme da circa due anni, hanno scelto la Valpolicella, sui colli della città simbolo dell’amore di Romeo e Giulietta, come cornice del loro matrimonio. La conduttrice e il calciatore dell’Atalanta sono più uniti che mai. Rocío e Iannone lontani, anche dai paparazzi Rocío Muñoz Morales sempre più lontana da Andrea Iannone. Dopo la lunga storia con Raoul Bova e i rumor sul flirt con il campione di motociclismo, l’attrice si concentrata solo su sé stessa, i figli e la carriera.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sempre più lontani, Michelle Hunziker e Giulio Berruti tra amore e business e la data del matrimonio di Paola Di Benedetto

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