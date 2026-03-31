Nessuna crisi tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, che sono stati fotografati mentre si scambiavano un bacio in pubblico. Nel frattempo, Rocío Muñoz Morales è stata a Torino dal 26 al 29 marzo per la rappresentazione teatrale “Contrazioni pericolose”, diretta da Gabriele Pignotta, incentrata sulle emozioni di una generazione.

Rocío Muñoz Morales è stata impegnata a Torino dal 26 al 29 marzo con Contrazioni pericolose, la commedia di Gabriele Pignotta che porta in scena le fragilità emotive di una generazione. E proprio durante una delle ultime sere, è stata raggiunta dall’attuale compagno, Andrea Iannone. Subito dopo lo show, hanno cenato insieme a lume di candela in un ristorante della città piemontese. Il clima tra loro appare disteso e affiatato, come mostrano le foto pubblicate da Chi. Non è mancato un bacio tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, il primo immortalato e che smentirebbe ogni voce di crisi circolata nei giorni precedenti. Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, il bacio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Niente crisi tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, anzi procede tutto alla grande, la prima foto del bacio in pubblico

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