Recenti studi nel campo della robotica hanno portato alla creazione di muscoli artificiali utilizzando polimeri sensibili alla luce. Attraverso l’impiego di materiali molecolari, è possibile ottenere movimenti visibili a occhio nudo senza l’uso di cavi elettrici tradizionali. La luce viene impiegata come fonte di energia per attivare questi muscoli artificiali, eliminando la necessità di collegamenti fisici tra componenti.

? Cosa scoprirai Come possono le macchine molecolari generare movimenti visibili a occhio nudo?. Come fa la luce a sostituire i cavi elettrici nei robot?. Chi ha finanziato la ricerca per superare i limiti della robotica?. Quali nuovi dispositivi sostituiranno i motori elettromagnetici tradizionali?.? In Breve Finanziamento di 900.000 euro dalla Fondazione Volkswagen per la ricerca a Erlangen-Nürnberg.. Meccanismo basato su centinaia di migliaia di macchine molecolari integrate nei polimeri.. Controllo tramite impulsi luminosi per eliminare cablaggi elettrici e interfacce rigide.. Applicazioni future includono protesi naturali e sensori flessibili per automazione agile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Robotica: polimeri e luce creano nuovi muscoli artificiali

Notizie correlate

Muscoli artificiali più forti e flessibili: studio innovativo con Politecnico di Bari e Mit del MassachussetsNumerosi i campi di applicazione della ricerca: "Dalla medicina riabilitativa, alla robotica soffice, ai dispositivi di supporto muscolare in...

Leggi anche: Ponzano Calcio: impresa e volontariato creano nuovi spazi per i giovani