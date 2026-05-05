Robinho in carcere viene a sapere dell'aggressione di Neymar a suo figlio e la prende malissimo

Durante un allenamento, Neymar avrebbe superato in dribbling il figlio di Robinho e successivamente gli avrebbe messo le mani addosso. La notizia è emersa mentre Robinho si trova in carcere, dove ha appreso dell’aggressione e ha reagito male. L’episodio avrebbe coinvolto anche il figlio di Robinho, che avrebbe subito un comportamento violento da parte di Neymar. Attualmente, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali sulla vicenda.

L'episodio accaduto durante un allenamento: superato in dribbling, Neymar avrebbe messo le mani addosso a Robinho Jr., con il quale si è successivamente scusato. Ma alla famiglia del ragazzo e a Robinho senior non basta.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Neymar accusato di aggressione dal figlio di Robinho: è stato schiaffeggiato durante l’allenamentoRobinho jr ha accusato Neymar di averlo insultato, fatto cadere e preso a schiaffi: il figlio dell'ex giocatore brasiliano minaccia la risoluzione... Caos al Santos: rissa Neymar-Robinho jr per un dribbling di troppo... Salta uno dei due?Scintille nei rapporti tra il 18enne Robson de Souza Jr, più noto come Robinho Jr, figlio dell’ex attaccante milanista, e il 34enne Neymar, entrambi... Contenuti di approfondimento Robinho, sconto di pena (cinque mesi in meno): dall'orto ai corsi di elettronica, la sua vita in carcereSconto di pena per Robinho. L’ex attaccante del Milan, che in rossonero con Massimiliano Allegri vinse lo scudetto 2011, ha ottenuto una riduzione della pena di 160 giorni. Il Tribunale di Giustizia ... ilmessaggero.it Robinho potrà uscire dal carcere prima del previsto: perché ha ricevuto una riduzione della penaRobinho ha lasciato il carcere dei famosi in Brasile e il giudice ha approvato per lui una riduzione della pena: non è un beneficio eccezionale, come spiega il suo avvocato. Segui le notizie di ... fanpage.it