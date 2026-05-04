Neymar accusato di aggressione dal figlio di Robinho | è stato schiaffeggiato durante l'allenamento

Il figlio dell'ex calciatore brasiliano ha accusato Neymar di averlo insultato, fatto cadere durante l’allenamento e schiaffeggiato. L’episodio ha portato il giovane a minacciare la rescissione del contratto, mentre le autorità competenti stanno valutando le dichiarazioni e le eventuali prove fornite. La vicenda si è svolta nel contesto di una sessione di allenamento tra i due, senza ulteriori dettagli sui motivi dello scontro.

Robinho jr ha accusato Neymar di averlo insultato, fatto cadere e preso a schiaffi: il figlio dell'ex giocatore brasiliano minaccia la risoluzione del contratto.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Dal Brasile: Neymar accusato di sessismo e misoginiaNeymar è stato protagonista nella vittoria del Santos contro il Remo, dove ha fornito due assist. Accusato di aver palpeggiato e schiaffeggiato la cameriera, 75enne di Mansuè multato e assolto dall’accusa principaleCosa è successo nel bar di Mansuè Una vicenda che sembrava chiara, quasi scolpita nelle accuse iniziali, si è invece sgretolata in aula.