Il capo della Banda della Uno Bianca a Belve Crime | Noi protetti dai servizi ci chiedevano di uccidere | VIDEO

Durante una trasmissione trasmessa su Rai 2, uno dei membri della Banda della Uno Bianca ha dichiarato di aver ricevuto protezioni dai servizi e di essere stato incaricato di uccidere. Le sue parole sono state rilasciate martedì 5 maggio durante una puntata di Belve Crime, il programma condotto da Francesca Fagnani. La dichiarazione ha suscitato molte reazioni e si aggiunge alle discussioni sulle attività e sui legami della banda.

Sono destinate a far discutere le parole che Roberto Savi, uno dei componenti della Banda della Uno Bianca, ha rilasciato a Belve Crime, lo spinoff del programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 5 maggio. Savi, ex poliziotto, è stato intervistato nel carcere di Bollate dove sta scontando la condanna all’ergastolo. E ha rotto un silenzio che durava da 32 anni, rilasciando dichiarazioni che potrebbero scrivere un nuovo capitolo della vicenda riguardante la banda criminale che seminò il terrore nell’Emilia-Romagna e nelle Marche, tra il 1987 e il 1994. Incalzato dalle domande della giornalista, Roberto Savi “riscrive” l’omicidio nell’armeria di via Volturno, a Bologna, il 2 maggio del 1991, in cui furono uccisi la titolare Licia Ansaloni e il suo collaboratore, l’ex carabiniere Pietro Capolungo.🔗 Leggi su Tpi.it

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Roberto Savi, il capo della Banda della "Uno Bianca" a Belve Crime: «Dietro di noi c’erano i servizi, ci sentivamo protetti» - l video x.com

Rai2. . Martedì 5 maggio, dalle 21:20, a #BelveCrime Francesca Fagnani intervista per la prima volta dopo 32 anni Roberto Savi, il capo della Banda della ‘Uno Bianca’. Siamo in onda ogni martedì ore 21.20 su Rai2 e RaiPlay! - facebook.com facebook