Durante una cerimonia di commemorazione, sono stati ricordati due carabinieri uccisi in passato, con lacrime e emozioni intense tra i presenti. La cerimonia si è svolta presso un cippo dedicato alle vittime, richiamando l’attenzione sulla loro memoria. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di grande partecipazione, con momenti di raccoglimento e ricordo per i due agenti.

Lacrime e strazio alla commemorazione di Umberto Erriu e Cataldo Stasi. In un clima di commozione si è svolta la messa nella chiesa di Sant’Andrea (nella foto) in suffragio e il rito degli onori ai caduti nel 38° anniversario dell’assassinio dei due carabinieri da parte dei terroristi della Uno Bianca, il 20 aprile 1988. Il comandante provinciale dei carabinieri, generale di Brigata Ettore Bramato, le rappresentanze di prefettura, questura, esercito, Guardia di finanza, vigili del fuoco, polizia locale, Protezione civile, il senatore Croatti, insieme al sindaco Vignoli e all’amministrazione comunale si sono stretti ai familiari dei caduti in un abbraccio collettivo che ha dato anima alla commemorazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri vittime della Uno Bianca, lo strazio al cippo

Notizie correlate

Imbrattato il monumento ai carabinieri uccisi dalla Uno Bianca. “Insulto inaccettabile”Bologna, 16 marzo 2026 – E’ stato imbrattato il monumento in bronzo dedicato ai tre carabinieri uccisi al Pilastro per mano della banda della Uno...

“Stanno distruggendo i miei bambini, vogliono tornare a casa”: lo strazio della famiglia nel bosco nella lettera della mammaUn urlo silenzioso che squarcia il velo del politicamente corretto e mette a nudo i fallimenti di un sistema che, troppo spesso, in nome di una...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Carabinieri vittime della Uno Bianca, lo strazio al cippo; CASTEL MAGGIORE (BO): La commemorazione di Umberto Erriu e Cataldo Stasi.

Carabinieri vittime della Uno Bianca, lo strazio al cippoLacrime e strazio alla commemorazione di Umberto Erriu e Cataldo Stasi. In un clima di commozione si è svolta la messa nella chiesa di Sant’Andrea (nella foto) in suffragio e il rito degli onori ai ... ilrestodelcarlino.it

Uno Bianca, commemorazione per la strage al Pilastro di 35 anni fa: Ancora senza veritàBologna, 4 gennaio 2026 - Oggi, trentacinque anni fa, morivano sotto i colpi dei fratelli Savi Andrea Moneta, Mauro Mitilini e Otello Stefanini, i tre carabinieri vittime della strage della Uno Bianca ... ilrestodelcarlino.it

Fanpage.it. . Falange Armata, Banda della Uno Bianca, il tentato omicidio all’ex Presidente della Repubblica Ciampi, la strage di Capaci e la morte di Paolo Borsellino potrebbero avere un unico filo conduttore. A raccontarci le verità dietro gli atti terroristici che - facebook.com facebook