Un cantante ha condiviso su Instagram un imprevisto avvenuto mentre si lavava i denti, che lo ha portato a perdere metà di un dente. L’artista ha pubblicato un messaggio in cui ha raccontato l’incidente e ha scherzato sull’ipotesi di adottare un “nuovo look” in vista dei prossimi concerti. L’episodio ha attirato l’attenzione dei fan, che hanno commentato l’accaduto online.

Il cantante racconta su Instagram l’imprevisto: mezzo dente in meno dopo la normale igiene orale e ironia sul possibile “nuovo look” in vista dei concerti.. Si può davvero rompere un dente semplicemente lavandosi i denti? In teoria sembra improbabile, ma è proprio ciò che sarebbe accaduto a Robbie Williams, che ha raccontato l’episodio ai fan attraverso il suo profilo Instagram con il consueto tono ironico. Secondo quanto condiviso dal cantante, tutto sarebbe iniziato durante una normale routine serale di igiene orale. Tornato a letto, avrebbe avvertito qualcosa di “strano” con la lingua, fino a quando uno sguardo della moglie Ayda Field gli avrebbe fatto capire la realtà: una delle sue recenti corone dentali si sarebbe danneggiata, lasciando mezzo dente mancante.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Robbie Williams, si rompe un dente lavandosi i denti: il caso ok

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