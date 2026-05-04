Durante un momento di preparazione prima di un concerto, Robbie Williams ha notato un dente mancante riflettendo nello specchio. La scoperta è avvenuta senza particolari segnali precedenti, e il cantante si è reso conto del danno osservando la propria immagine. Chi ha individuato il problema con un semplice sguardo, tuttavia, non è stato reso noto. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e i media.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Robbie a accorgersi del danno davanti allo specchio?. Chi ha scovato il problema con un semplice sguardo?. Perché il cantante valuta di annerire il buco nel dente?. Come influirà questo imprevisto sulla gestione dei prossimi concerti?.? In Breve L'incidente è avvenuto a Miami durante la routine seragliale del 4 maggio 2026.. La moglie Ayda ha reagito con ironia al problema estetico del marito.. Il dentista specialista si trova a Los Angeles, a cinque ore di volo.. Il sorriso era frutto di un progetto estetico avanzato pianificato nel 2025.. Lunedì 4 maggio 2026, Robbie Williams ha perso accidentalmente mezzo dente durante la normale routine di igiene dentale serale prima di affrontare i prossimi impegni live.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Robbie Williams perde un dente: il dilemma prima dei concerti

Notizie correlate

“Sembro scemo e più scemo. Mi sono lavato i denti, poi la mia lingua stava esplorando qualcosa di nuovo… una nuova fessura, un nuovo angolino”: Robbie Williams perde mezzo denteSi può rompere un dente semplicemente lavandoseli con lo spazzolino? Si direbbe di no, eppure è esattamente ciò che è successo a Robbie Williams.

Robbie Williams costretto a cambiare il titolo del nuovo singoloRoma, 18 marzo 2026 – Robbie Williams torna al centro della scena musicale con un nuovo singolo destinato a far discutere.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Robbie Williams e la malattia dei genitori: Non sono pronto per questo; Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams e i Cure: info e novità del Firenze Rocks 2026; Opel Firenze Rocks 2026: Lenny Kravitz, Robbie Williams e The Cure alla Visarno, con cashless e servizi per il pubblico.

Sembro scemo e più scemo. Mi sono lavato i denti, poi la mia lingua stava esplorando qualcosa di nuovo… una nuova fessura, un nuovo angolino: Robbie Williams perde ...Nel 2025 si era sottoposto a un rifacimento completo del sorriso. Ora valuta se volare da Miami a Los Angeles per la riparazione prima dei prossimi concerti ... ilfattoquotidiano.it

Robbie Williams perde i suoi cani storici: Si è chiuso un capitoloÈ una notte di dolore per Robbie Williams e sua moglie Ayda Field, che hanno annunciato la scomparsa dei loro due amati cani, Poupette e Walle. Per 14 anni, questi fedeli amici a quattro zampe hanno ... 105.net

Robbie Williams ha raccontato su Instagram la sua disavventura con un dente rotto, trasformando tutto in un post surreale e pieno di autoironia. Il cantante ha scherzato anche sul fatto di somigliare a uno dei protagonisti di Scemo & più scemo. “Dunque, ieri - facebook.com facebook