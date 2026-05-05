Robbie Williams ha condiviso sui social un episodio imprevisto legato a un problema estetico. La popstar ha spiegato di aver avuto un dente rotto, una situazione che ha deciso di rendere nota ai suoi follower attraverso un post online. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla natura dell’incidente o sulle eventuali conseguenze. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino la sua carriera e le sue apparizioni pubbliche.

Brutta sorpresa per Robbie Williams. La popstar ha avuto un inconveniente estetico che ha voluto raccontare ai fan sui social. L’ex Take That si è infatti rotto un dente e ha pubblicato su Instagram la foto del “nuovo” sorriso commentando con grande ironia il fatto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robbie Williams (@robbiewilliams) “Assomiglio al protagonista di ‘Scemo & più scemo”. Il cantante britannico ha spiegato che ha provocare la rottura del dente non è stata una caduta o un incidente: è successo banalmente mentre usava spazzolino e dentifricio. “Ieri sera mi sono lavato i denti. Mentre tornavo a letto, la mia lingua stava esplorando qualcosa di nuovo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Robbie Williams e il dente rotto: il racconto sui social

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