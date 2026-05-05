Rizzani de Eccher asta milionaria per il salvataggio | tutto quello che è in vendita in Friuli

In Friuli, un'asta da diversi milioni di euro coinvolge vari beni della Rizzani de Eccher, mentre i dirigenti dell'azienda stanno finalizzando un piano per ristrutturare un debito che si avvicina al miliardo di euro. La controllata Immobiliare Rizzani de Eccher S. è coinvolta in questa operazione, con un’attenzione particolare alle proprietà e agli asset in vendita. La procedura si svolge in un contesto di tensione finanziaria e riorganizzazione aziendale.

Mentre i vertici della Rizzani de Eccher lavorano senza sosta alla definizione del piano di ristrutturazione di un debito che sfiora il miliardo di euro, la controllata Immobiliare Rizzani de Eccher S.r.l. (Iride) compie una mossa strategica sul fronte della liquidità. È stato ufficialmente.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Un colosso delle costruzioni punta Rizzani De EccherL'obiettivo è quello di internalizzare i margini e sbloccare i grandi cantieri ferroviari, dal Marco Polo di Venezia alla Sicilia Nel Risiko delle... Leggi anche: Ospedale Salesi Ancona: Crisi Rizzani De Eccher, a rischio la prosecuzione dei lavori e 285 milioni di debiti.