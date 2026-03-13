Un colosso delle costruzioni punta Rizzani De Eccher

Webuild ha annunciato l'acquisto di una partecipazione in Rizzani De Eccher, azienda leader nel settore delle costruzioni. La società italiana specializzata in grandi infrastrutture ha approvato l’accordo con il colosso delle costruzioni, che ora detiene una quota significativa nella società. L’operazione riguarda un investimento nel settore delle opere pubbliche e private, con focus particolare sul Nord-Est del Paese.

L'obiettivo è quello di internalizzare i margini e sbloccare i grandi cantieri ferroviari, dal Marco Polo di Venezia alla Sicilia Nel Risiko delle grandi infrastrutture italiane, Webuild muove una pedina strategica che guarda al Nord-Est. Pietro Salini, amministratore delegato del gigante nato dalla fusione tra Salini e Impregilo, ha rotto gli indugi confermando l'interesse per la friulana Rizzani de Eccher, come riportato da Il Sole 24 Ore. “Vediamo una opportunità”, ha dichiarato il top manager, delineando una strategia che va oltre la semplice espansione dimensionale. Il cuore dell’operazione risiede nell’efficienza operativa. Salini ha spiegato che il gruppo sta valutando una “possibilità di integrazione verticale”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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