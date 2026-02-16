Ospedale Salesi Ancona | Crisi Rizzani De Eccher a rischio la prosecuzione dei lavori e 285 milioni di debiti

La crisi di Rizzani De Eccher, che ha accumulato 285 milioni di debiti, mette in forte discussione la continuazione dei lavori al nuovo ospedale Salesi di Ancona. La società sta affrontando gravi difficoltà finanziarie che potrebbero bloccare le operazioni in corso. I lavori, che avevano già subito ritardi, rischiano ora di essere sospesi, mettendo a repentaglio il progetto.

Salesi a Rischio: La Crisi di Rizzani De Eccher Mette a Duro Prova il Nuovo Ospedale di Ancona. Il nuovo ospedale Salesi di Ancona è potenzialmente a rischio. La società capofila del consorzio incaricato della costruzione, Rizzani De Eccher, ha accumulato perdite per oltre 67 milioni di euro e un debito complessivo di 285 milioni di euro, presentando un'istanza di concordato in continuità al tribunale di Trieste. La situazione solleva interrogativi sulla prosecuzione dei lavori di un'opera attesa da tempo dalla comunità. Una Crisi Profonda: I Numeri nel Bilancio 2023. La crisi di Rizzani De Eccher è emersa con chiarezza dall'analisi del bilancio 2023.