San Bonifacio al voto | saliti a 8 i nomi dei candidati sindaco

A San Bonifacio sono stati annunciati otto candidati per la corsa alla carica di sindaco in vista delle elezioni di maggio. La scena politica locale si presenta molto articolata, con più candidati che si contendono il governo del municipio. La campagna elettorale si avvicina e i candidati sono stati ufficializzati, rendendo più definito il quadro politico del paese.

Frammentato e ricco di sfaccettature è il quadro politico di San Bonifacio in vista delle elezioni di maggio. La competizione vede a oggi ufficialmente in lizza otto aspiranti alla carica di primo cittadino. Tra le figure che avevano già annunciato la propria candidatura c'è il giovane Gabriele. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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È l’ottava candidata annunciata nella corsa per il Comune di San Bonifacio, e manca ancora una parte di centrodestra. Valeria Geremia è sostenuta da Verona Domani e Forza Sambo. #veronanetwork Verona Domani - San Bonifacio Fulvio Soave - facebook.com facebook