A Rivalba si avvicinano le elezioni comunali previste tra il 24 e il 25 maggio, con due candidati in corsa per la carica di sindaco. Davide Rosso rappresenta la continuità amministrativa, mentre Paolo Cugini propone un cambiamento nel modo di gestire il municipio. La competizione coinvolge gli abitanti del paese, chiamati a scegliere tra le due proposte per il futuro del comune.

? Cosa sapere Elezioni a Rivalba tra il 24 e il 25 maggio tra Davide Rosso e Paolo Cugini.. La sfida mette ai voti la continuità amministrativa di Rosso contro il rinnovamento di Cugini.. A Rivalba le urne si apriranno tra domenica 24 e lunedì 25 maggio per una sfida elettorale che non si vedeva da anni, con Davide Rosso e Paolo Cugini pronti a misurarsi per il comando del comune. Il silenzio che ha caratterizzato il paese negli ultimi tempi si interrompe bruscamente. Per la prima volta dopo un lungo periodo di gestione senza opposizioni, i cittadini si troveranno davanti a due strade distinte. Da una parte c’è la continuità di chi ha guidato l’amministrazione per oltre due decenni; dall’altra, il tentativo di chi vuole riportare una nuova linfa politica nelle borgate, puntando sulla partecipazione attiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rivalba torna al voto: sfida tra l’esperienza e il nuovo corso

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