Davide Lucchelli scomparso nel nulla a Budapest il batterista era in tour con la band Oggetto Sconosciuto

L'italiano Davide Lucchelli è scomparso nel nulla a Budapest, in Ungheria: il batterista si trovava in tour con la band Oggetto Sconosciuto. La sua assenza è stata segnalata dalle persone con cui ha condiviso l'ultimo soggiorno, ma al momento non ci sono dettagli sulle circostanze della scomparsa. Le autorità locali stanno conducendo le indagini per rintracciarlo e chiarire quanto accaduto.

L'italiano Davide Lucchelli è scomparso nel nulla a Budapest, in Ungheria: il batterista si trovava lì in tour con la band Oggetto Sconosciuto.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Davide Lucchelli scomparso nel nulla a Budapest, il batterista era in tour con la band Oggetto Sconosciuto Notizie correlate Leggi anche: Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band trevigiana in concerto a Budapest. Tra le ipotesi spunta un incontro pericoloso In tour in Ungheria, scomparso il batterista della band "Oggetto Sconosciuto"Sono ore di angoscia per una famiglia di Padova che non ha più notizie del figlio 24enne dalla sera del primo maggio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Davide Lucchelli, il batterista italiano scomparso a Budapest prima di un concerto. L'ultimo avvistamento in un parcheggio, poi il silenzio; Padova, batterista scomparso a Budapest durante un tour; Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band in concerto a Budapest. Tra le ipotesi spunta un incontro pericoloso; In tour in Ungheria, scomparso il batterista della band Oggetto Sconosciuto. Il batterista Davide Lucchelli sparisce nel nulla prima del concerto a Budapest: Era vestito con una giacca in pelle nera e un paio di jeansDavide Lucchelli, batterista 24enne scomparso a Budapest il 1° maggio. Interpol al lavoro, nessuna pista esclusa. ilfattoquotidiano.it Davide Lucchelli, batterista padovano scomparso: era con la band trevigiana in concerto a Budapest. Tra le ipotesi spunta un incontro pericolosoPADOVA - Era la prima trasferta all’estero del tour. Attesissima dal gruppo di amici, amanti della musica. Ma qualcosa è andato per il verso sbagliato, ed ora si sta ... ilmattino.it La scomparsa di Davide Lucchelli è una notizia che lascia davvero senza parole. Partito da Padova per suonare a Budapest, sparito nel nulla: Tanta l'angoscia che vive in queste ore la nostra piccola comunità di Montà in Padova e tutte le persone a lui vicine. - facebook.com facebook Davide Lucchelli, batterista di 24 anni, sparito a Budapest. Gli amici della band: «Lo abbiamo salutato, poi il nulla» x.com