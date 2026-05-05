Il Pentagono ha comunicato il ritiro di circa 5.000 soldati e di un battaglione di artiglieria a lungo raggio dalla Germania, decisione che ha suscitato reazioni e riflessioni tra i membri del Congresso e gli alleati europei. La mossa si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle strategie militari statunitensi, con implicazioni dirette sulla presenza e sulla stabilità delle forze americane nel continente. La questione ha attirato l’attenzione di diversi attori politici e militari.

L’annuncio del Pentagono riguardante il ritiro di 5.000 soldati americani e di un battaglione di artiglieria a lungo raggio dalla Germania ha scosso le fondamenta dell’architettura di sicurezza europea. La reazione della maggior parte delle cancellerie europee, tuttavia, si è limitata a una lettura superficiale, interpretando l’evento come una ritorsione diplomatica; il pretesto sarebbe riconducibile alle recenti dichiarazioni del cancelliere tedesco Friedrich Merz, colpevole di aver criticato apertamente lo stallo e l’ambiguità di Washington nella gestione della crisi iraniana. Limitarsi a questa chiave di lettura significa cadere in un equivoco analitico e ignorare le ben più profonde, e consequenziali dinamiche istituzionali attualmente in corso negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Ritirando le truppe dall’Europa, Trump sta mettendo il Congresso in un angolo

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