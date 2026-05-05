Rita Lopez a Bari per presentare il suo ultimo romanzo Il nostro felice niente
Mercoledì 6 maggio, alle 18, negli spazi del cafè-bistrot letterario Portineria 21, in via Cairoli 137A, a Bari, sarà presentato “Il nostro felice niente”, nuovo romanzo dell’archeologa e sociologa barese Rita Lopez, uscito per le stampe di Les Flâneurs Edizioni lo scorso 6 marzo, che racconta.🔗 Leggi su Baritoday.it
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A Bari la presentazione de “Il nostro felice niente” di Rita Lopez https://www.borderline24.com/2026/05/05/a-bari-la-presentazione-de-il-nostro-felice-niente-di-rita-lopez/ - facebook.com facebook