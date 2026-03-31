Addio a Nonna Rita il suo ultimo desiderio commuove tutti | un gesto bellissimo

Una donna ha lasciato un messaggio toccante prima di morire, chiedendo di regalare a ogni cliente del suo bar una pagnotta di pane. La richiesta è stata rispettata, lasciando un segno tangibile di affetto e gratitudine. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti e ha suscitato emozioni tra coloro che hanno partecipato all’ultimo gesto della donna.

Un ultimo gesto semplice, ma carico di significato: una pagnotta di pane per ogni cliente del suo bar. Così Rita Sanna, conosciuta da tutti come Nonna Rita, ha voluto salutare la sua comunità prima di andarsene a 95 anni. Nel suo testamento aveva scritto nero su bianco questa volontà, trasformando un addio in un simbolo di condivisione che rispecchia pienamente la sua vita e il suo modo di essere. Per decenni è stata il volto del Baruccio del Tramway di Castiglione Torinese, un piccolo locale di via Torino diventato negli anni un vero punto di riferimento per il paese. Dietro il bancone, Nonna Rita non serviva soltanto caffè o vino, ma offriva ascolto, parole e presenza, diventando una figura familiare per intere generazioni di clienti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Addio a Nonna Rita, il suo ultimo desiderio commuove tutti: un gesto bellissimo Articoli correlati ‘Al mio funerale fate festa’: l’ultimo desiderio di Francesco Guerrera commuove San Giovanni ValdarnoSan Giovanni Valdarno, l’addio che diventa festa “Fate una bella festa nel giorno del mio funerale”. John Cena svela il suo desiderio: Edge nel suo tour d'addioA pochi mesi dall’ultimo match della leggendaria carriera di John Cena, l’argomento continua a stimolare riflessioni tra appassionati e addetti ai... Tutto quello che riguarda su Nonna Rita Discussioni sull' argomento Addio a Nonna Rita, anima del Baruccio del Tramway: nel suo testamento una pagnotta di pane per ciascun cliente; Dorme in un furgone da 5 anni! Vuole farla finita con la vita... Addio a Nonna Rita: l’ultima volontà commuove tutti, in eredità una pagnotta di pane per ogni cliente del suo barNel testamento un gesto semplice ma potentissimo: così Nonna Rita, storica anima del Baruccio del Tramway di Castiglione Torinese, ha voluto ringraziare la sua comunità dopo una vita fatta di ascolto, ... torino.corriere.it Un San Valentino speciale: cinque generazioni per una maxi festa. A Calolziocorte gli auguri a nonna Rita (99 anni) e ai discendentiCalolziocorte (Lecco), 20 febbraio 2025 – Un filo ininterrotto di 5 generazioni, una storia lunga quasi un secolo, in un solo scatto, più unico che raro. La foto di famiglia ritrae tutti insieme nonna ... ilgiorno.it Addio a Nonna Rita: l’ultima volontà commuove tutti, in eredità una pagnotta di pane per ogni cliente del suo bar x.com 2 classici delle famiglie Italiane Il polpettone di nonna Rita, Al forno o in friggitrice ad’aria Per la ricetta: https://blog.giallozafferano.it/ritaamordicucina/il-polpettone-al-forno-di-nonna-rita/ & Il polpettone al sugo con patate Ricetta: https://blog.giallozafferano.it/rita - facebook.com facebook