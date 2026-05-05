Risvolti penali nel caso Bontempi | chiuse le indagini e chiesto il rinvio a giudizio per l' ex responsabile Cristina Ficozzi

Le indagini sul caso Bontempi si sono concluse con la richiesta di rinvio a giudizio per Cristina Ficozzi, ex responsabile del settore commerciale di I Com spa e attuale consigliera di amministrazione di I Next srl. La decisione, comunicata nelle ultime ore, si basa su accertamenti condotti dagli inquirenti riguardo a presunte irregolarità legate alla gestione e alle attività aziendali. La vicenda si sviluppa nel contesto delle indagini avviate in precedenza.

ANCONA – Risvolti penali nel caso Bontempi con il rinvio a giudizio per Cristina Ficozzi, già responsabile del settore commerciale di I Com spa e attuale consigliere di amministrazione di I Next srl. È quanto ha stabilito il Tribunale di Ancona, dopo il provvedimento cautelare emesso dalla.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Affondamento dell'Audace: chiuse le indagini, si attende il rinvio a giudizio per quattro personeLe indagini della procura di Gorizia sull'affondamento, nell'estate 2024, della motonave Audace potrebbero finire a breve in tribunale. Caso dossieraggi Equalize, chiesto il processo per Enrico Pazzali e chiuse le indagini su 81 personeÈ stato chiesto il processo per Enrico Pazzali, fondatore di Equalize, accusato di associazione a delinquere e altri reati legati a presunti...