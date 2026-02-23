Affondamento dell' Audace | chiuse le indagini si attende il rinvio a giudizio per quattro persone

Le indagini sulla scomparsa della motonave Audace sono state chiuse dopo aver raccolto prove che collegano quattro persone all’incidente. La causa dell’affondamento risulta essere un problema tecnico trascurato durante le operazioni di navigazione. La procura di Gorizia ha confermato che si sta preparando il rinvio a giudizio. Si attende ora la decisione finale del giudice prima di avviare il procedimento penale.

Le indagini della procura di Gorizia sull'affondamento, nell'estate 2024, della motonave Audace potrebbero finire a breve in tribunale. Stando a quanto riporta Il Piccolo, infatti, gli accertamenti del procuratore capo Massimo De Bortoli sarebbero giunti al termine. Ci sono quattro indagati – tra cui il comandante, un progettista e un tecnico – per ipotesi di reato che spaziano dal naufragio colposo a violazioni di norme preventive e di sicurezza del Codice di navigazione. A formularle il pubblico ministero Giulia Villani. L'Audace copriva la tratta Trieste-Grado e al momento del naufragio aveva 85 persone a bordo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

