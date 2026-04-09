Caso dossieraggi Equalize chiesto il processo per Enrico Pazzali e chiuse le indagini su 81 persone

È stato richiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, fondatore di Equalize, in relazione a presunte attività di dossieraggio illegale. Le indagini, che coinvolgono complessivamente 81 persone, sono state chiuse e non sono stati ipotizzati ulteriori capi di imputazione per gli altri soggetti coinvolti. La procura ha formalizzato la richiesta di processo per Pazzali, che dovrà comparire davanti al tribunale.

È stato chiesto il processo per Enrico Pazzali, fondatore di Equalize, accusato di associazione a delinquere e altri reati legati a presunti dossieraggi illegali. Sono state chiuse anche le indagini a carico di 81 persone, "clienti" dell'agenzia investigativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Equalize, chiesto processo per Enrico Pazzali. Chiuse le indagini a carico di 81 personeLa Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex presidente di Fondazione Fiera Milano ed ex titolare dell’agenzia... Caso Equalize, chiesto processo per Pazzali e chiuse indagini su 81La Procura di Milano, diretta da Marcello Viola, coi pm Francesco De Tommasi e Eugenio Fusco, ha chiesto il rinvio a giudizio per Enrico Pazzali, ex... Argomenti più discussi: Niente maxi sequestro per la Equalize. I giudici: Difficile stabilire la cifra con precisione; Inchiesta spioni, i giudici: La voracità di Pazzali nella richiesta di dossieraggi. Caso dossieraggi Equalize, chiesto il processo per Enrico Pazzali e chiuse le indagini su 81 personeÈ stato chiesto il processo per Enrico Pazzali, fondatore di Equalize, accusato di associazione a delinquere e altri reati legati a presunti dossieraggi ... fanpage.it Caso Equalize, chiesto il processo per Enrico PazzaliL'ex presidente di Fondazione Fiera Milano, già titolare dell'agenzia investigativa Equalize, è accusato di associazione per delinquere e altri reati per presunte cyber-spie e dossieraggi con accessi ... avvenire.it Equalize, chiesto processo per Enrico Pazzali. Chiuse le indagini a carico di 81 persone x.com