Durante il ponte, piazzale Roma è stato teatro di una rissa che è stata sedata dalle forze dell’ordine. Nelle stesse giornate, nelle zone centrali della città sono stati segnalati atti vandalici. L’evento sullo street food si è svolto regolarmente, ma alcuni episodi di tensione hanno coinvolto diverse persone. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali feriti o a dettagli specifici sugli autori degli atti vandalici.

Una rissa sedata in piazzale Roma durante l’evento sullo street food e atti vandalici nelle zone centrali nei giorni del ponte. Il giorno dopo un ponte che ha fato sorridere per le presenze registrate in città, a puntare il dito sulla sicurezza sono le opposizioni. Stefano Paolini (foto) coordinatore di Fratelli d’Italia parla di "offerta turistica scadente, è per questo che la delinquenza prolifera". Dunque "non è un problema di forze dell’ordine, questo va premesso e deve essere ben chiaro. Noi siamo orgogliosi e certi del lavoro che carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza ed altri corpi svolgono per il bene e la sicurezza della città.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa in piazzale Roma, scontro sulla sicurezza

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