Rissa in piazza del Popolo Versioni opposte in aula Scontro sulla ricostruzione

Da ilrestodelcarlino.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una piazza del Popolo si è verificata una rissa che ha portato a diverse versioni dei fatti durante un'udienza. Un testimone ha dichiarato di non conoscere una delle persone coinvolte e di aver agito per difendersi da un gruppo che avrebbe tentato di aggredirli. Le testimonianze sono state contrastanti e al centro dell'attenzione nelle discussioni in tribunale.

"Non conoscevo Alessandro Tusha e comunque quel giorno io e Bogdan ci siamo dovuti difendere da lui e da altri che erano con lui e volevano picchiarci". E’ la dichiarazione fatta ieri davanti al tribunale di Ascoli da Hicham Boutouil, imputato insieme a Bogdan Lambru per la rissa che avvenne il pomeriggio dell’11 giugno 2020 in piazza del Popolo. Per quei fatti hanno patteggiato ad una pena di due mesi e 20 giorni (sospesa) Alessandro Tusha difeso dagli avvocati Gramenzi e Morganti, il cugino 39enne Ndricim Tusha e il 20enne Mernica Flori assistiti dall’avvocato Comini: erano tutti accusati di rissa. Un 38enne albanese accusato di resistenza a pubblico ufficiale ha chiesto ed ottenuto la messa alla prova attraverso lo svolgimento di lavori socialmente utili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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