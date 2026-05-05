Rischio seggi deserti a Torre Faro le dichiarazioni di Rando

Il candidato al sesto quartiere, appartenente alla lista Scandurra Presidente, ha commentato le recenti notizie riguardanti la richiesta di un servizio navetta per gli elettori di Torre Faro, avanzata da un altro candidato. In una dichiarazione, ha espresso preoccupazione per il rischio di seggi deserti in questa zona, facendo riferimento alle informazioni pubblicate ieri. La questione riguarda l’affluenza alle urne e le iniziative proposte per favorire la partecipazione degli elettori.

Il candidato al sSsto quartiere Salvatore Rando, della lista Scandurra Presidente, in merito all'articolo pubblicato ieri sulla richiesta del candidato Giovanni La Rosa di istituire un servizio navetta per gli elettori di Torre Faro scrive: "Leggendo nelle vostre notizie, ho visto un vostro.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Rischio seggi deserti alla scuola Evemero di Ganzirri, richiesto servizio busI cantieri e la loro durata hanno costretto al trasferimento di seggi ed elettori da un plesso a un altro. Le cozze di Torre Faro, verifiche dei NasControlli dei carabinieri dei Nas di Catania, Nucleo antisofisticazioni e Sanità, allo stabilimento Sacom di Torre Faro che produce cozze e molluschi...