Riqualificazione asfalto in via Milano necessario l' abbattimento degli alberi malati e instabili

Nella via Milano è in corso un intervento di riqualificazione dell’asfalto che prevede anche l’abbattimento di alcuni alberi considerati malati e instabili. La procedura include la rimozione di queste piante e la loro sostituzione con nuove essenze. La ristrutturazione si concentra sulla sistemazione del manto stradale e sulla sostituzione delle alberature, per garantire condizioni di sicurezza e migliorare l’aspetto dell’area.

Riqualificazione asfalto di via Milano, al via l’abbattimento di alberi malati e instabili, prevista la ripiantumazione di altre essenze. Prima di procedere al rifacimento del manto stradale di via Milano, il Comune di Cattolica ha commissionato una perizia agronomica sui 10 alberi del filare di.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Savignano, via all’abbattimento degli alberiA Savignano, iniziano oggi i lavori straordinari su alcune alberature nelle vie Togliatti, Della Libertà, Della Pace, Verdi (parco) e Curiel. Leggi anche: Piazza Bologna, confermato l'abbattimento degli alberi per il nuovo mercato: saranno sostituiti Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Verde. Al via i lavori di depavimentazione e riqualificazione di piazza Mondadori; Piazza Arnoldo Mondadori, riqualificazione; Treviglio, via al piano asfalti: intervento da 760mila euro; Nuovo asfalto in via Irlanda: cambia il traffico il 4 e 5 maggio. Riqualificazione asfalto via Milano, necessario l'abbattimento alberi malati e instabiliL'assessore Uguccioni: Perizia agronomica ha certificato il fine vita, malattia e instabilità delle piante. Una volta rifatta la strada, metteremo a dimora nuove alberature ... riminitoday.it Quartu, via Irlanda chiusa due giorni per lavori di asfaltaturaNuovi lavori stradali a Quartu Sant’Elena, dove prosegue il piano di riqualificazione della viabilità urbana. Dopo la fase di scarificazione, lunedì 4 e martedì 5 maggio sarà il turno della bitumazion ... cagliaripad.it Lavori di riqualificazione stradale in via Togliatti e via Pablo a Sant'Andrea Da lunedì 4 a venerdì 8 maggio, e comunque fino alla fine dei lavori, nella frazione di Sant'Andrea saranno in corso lavori di riqualificazione dell'asfalto in via Togliatti e via Pablo, per u - facebook.com facebook