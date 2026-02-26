A Savignano, iniziano oggi i lavori straordinari su alcune alberature nelle vie Togliatti, Della Libertà, Della Pace, Verdi (parco) e Curiel. Si tratta di alberature stradali per le quali la scorsa primavera, come per ogni stagione, il Comune di Savignano aveva conferito un incarico per la valutazione di stabilità. Rientrano tra le alberature esaminate, in tutto un centinaio, anche pini che sorgono nelle vie citate. I risultati delle valutazioni hanno indicato gli interventi in partenza che consistono in abbattimenti, necessari e obbligatori per la sicurezza urbana. Tutte le opere che verranno eseguite seguono le valutazioni puntuali dell’agronomo incaricato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Savignano, via all’abbattimento degli alberi

