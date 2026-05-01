Piazza Bologna confermato l' abbattimento degli alberi per il nuovo mercato | saranno sostituiti

A Piazza Bologna, è stato deciso di abbattere le sophore considerate irrimediabilmente compromesse, per permettere la realizzazione di un nuovo mercato. Gli alberi saranno sostituiti con piante e nuovi alberi, come previsto dal progetto di riqualificazione dell’area. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti, che hanno confermato anche le modalità di intervento e i tempi previsti per le operazioni.