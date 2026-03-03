L’Iran avverte l’Unione Europea | Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra

Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che qualsiasi azione militare europea sarà considerata come un atto di guerra dall’Iran, richiedendo una risposta. La comunicazione, riportata dal Tehran Times, si rivolge all’Unione Europea e rappresenta una presa di posizione ufficiale dell’Iran in merito a possibili interventi militari provenienti dall’Europa. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra le due parti.

«Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra che richiede una risposta». Ad affermarlo, secondo quanto riporta il Tehran Times, è il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in quello che appare una minaccia, più che un avvertimento, all’ Unione Europea. Gli fa eco il portavoce del ministero degli Esteri Esmail Baghaei, secondo il quale l’ Iran avrebbe attaccato solo alcuni centri militari per colpire le basi statunitensi. «È certamente Israele che ha condotto sabotaggi nei Paesi della regione per offuscare l’immagine dell’Iran ed estendere la guerra alla regione», ha affermato. Si è poi rivolto agli alleati arabi degli Stati Uniti: «Questi Paesi dovrebbero essere cauti nel non rendersi complici delle azioni israeliane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran. L'Iran: "Un'azione militare europea sarebbe un atto di guerra" | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran. «Un'azione militare europea sarebbe un atto guerra» | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

