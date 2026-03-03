Ora l’Islanda si chiede se entrare nell’Unione europea

L’Islanda sta considerando se avviare nuove trattative con l’Unione europea, dopo le richieste degli Stati Uniti sulla Groenlandia e le minacce della Russia. Il governo islandese si trova a valutare questa possibilità in un momento di crescente attenzione internazionale sulla regione artica, mentre si confronta con le pressioni esterne e le questioni di sovranità. La decisione potrebbe influenzare il percorso diplomatico del paese nei prossimi mesi.

L’Islanda, paese fondamentale per la sicurezza dell’Artico, oggi teme per il proprio futuro: l’isola subirà presto le stesse pressioni ricevute dalla Groenlandia da parte di Donald Trump? Per proteggersi dalla nuova aggressività statunitense e dalle minacce della Russia, il paese sta pensando di riaprire i negoziati per l’adesione all’Unione europea, cominciati nel 2009 e interrotti nel 2015. Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). 🔗 Leggi su Internazionale.it

Le mire di Trump sulla Groenlandia riavvicinano l’Islanda all’Unione europeaBruxelles, 15 gennaio 2026 – Le ripetute dichiarazioni di Donald Trump sull’ipotesi di una proprietà americana della Groenlandia stanno provocando...

Islanda accelera per entrare nell’Ue, pressione su dazi Usa e GroenlandiaL'Islanda potrebbe accelerare i negoziati di adesione all'Unione europea.

