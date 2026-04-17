Bergamo punta al Caucaso | nuovi voli diretti per Yerevan dal 1° maggio

Dal primo maggio, l’aeroporto di Milano Bergamo introdurrà un nuovo volo diretto verso Yerevan, la capitale dell’Armenia. La rotta sarà operativa con frequenza regolare e rappresenta una novità per il traffico aereo della zona. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo alle compagnie coinvolte o agli orari di volo specifici. La scelta di avviare questo collegamento segue le recenti decisioni di incrementare le rotte internazionali dall’aeroporto.

Dal primo maggio, l’aeroporto di Milano Bergamo sarà servito un nuovo collegamento aereo verso Yerevan, la capitale armena. La compagnia FlyOne Armenia inizierà a operare voli bisettimanali che collegheranno direttamente il territorio lombardo con il cuore del Caucaso. Il nuovo servizio si attiverà con partenze serali dallo scalo bergamasco e rientri pomeridiani dalla destinazione armena. Le frequenze sono fissate per il venerdì e la domenica. Con questo inserimento nel programma di voli, lo scalo di Yerevan diventa la 152esima meta raggiunta dall’aeroporto di Bergamo. Il numero totale di compagnie aeree che utilizzano la struttura sacbo sale dunque a 23.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo punta al Caucaso: nuovi voli diretti per Yerevan dal 1° maggio Notizie correlate Kuwait City: dal 2026 voli diretti da Bergamo per rilanciare turismo e scambi col Golfo.Kuwait City: Una Nuova Rotta Aerea per Riscoprire il Golfo Kuwait City si prepara ad accogliere un numero crescente di visitatori europei grazie... Orio accoglie FlyOne Armenia: al via il collegamento diretto tra Bergamo e YerevanL’aeroporto di Milano Bergamo amplia la sua rete di destinazioni internazionali con l’arrivo di FlyOne Armenia, che dal 1° maggio 2026 opera il...