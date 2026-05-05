Rinnovo Vlahovic Juve e un finale ancora tutto da scrivere | nessuna accelerata decisiva cosa sta succedendo ora

La Juventus sta negoziando il rinnovo di contratto di Vlahovic, ma finora non è stata raggiunta un’intesa completa. La dirigenza continua a lavorare sulla questione, che rimane aperta. Le ultime tre partite potrebbero risultare decisive per definire il futuro dell’attaccante e il prolungamento con il club. Al momento, non ci sono stati annunci ufficiali né accelerazioni nella trattativa.

di Luca Fioretti Rinnovo Vlahovic Juve, la dirigenza lavora al prolungamento ma manca ancora l’intesa totale: decisive per il futuro le ultime tre gare. Il mercato e le strategie societarie passano inevitabilmente per le scadenze interne. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco nell’ambiente Juve. Nei mesi scorsi, le parti in causa si erano sensibilmente avvicinate, lasciando presagire un esito positivo in tempi molto brevi. Tuttavia, non c’è stata l’accelerata decisiva verso il traguardo tanto atteso. La dirigenza mantiene aperti i dialoghi con l’entourage dell’attaccante per trovare la giusta soluzione, ma la strada per giungere alla definitiva stretta di mano appare ancora ricca di ostacoli da superare con pazienza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic Juve e un finale ancora tutto da scrivere: nessuna accelerata decisiva, cosa sta succedendo ora Il rinnovo di Dusan Vlahovic alla Juventus sarebbe giusto o sbagliato Notizie correlate Rinnovo Vlahovic, il nodo principale riguarda le commissioni per gli agenti. Che cosa sta succedendo e la posizione della Juvedi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic, il nodo principale riguarda le commissioni per i suoi procuratori. Leggi anche: Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo può veramente rimanere. Cosa sta succedendo per il suo prolungamento di contratto, ultimissime Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Vlahovic, il Bayern può attendere: l'idea è un rinnovo breve con cifre alla Yildiz; Juventus, svolta Vlahovic: apertura al rinnovo-ponte. Sfida al Bayern per il futuro; Juventus, le news sul possibile rinnovo di Vlahovic; ?? Juve, ipotesi biennale per Vlahovic. Il Milan dà l'assalto a Gila. Juve, Spalletti gradirebbe il rinnovo di VlahovicEntrato in campo ieri nel corso della ripresa del match con il Verona, Dusan Vlahovic, con un gol su punizione, ha salvato la Juventus da una sconfitta che avrebbe potuto avere ripercussioni negative. tuttojuve.com Vlahovic segna ma divide: Juventus tra rinnovo e dubbiVlahovic segna ma non convince: Juventus divisa sul rinnovo, tra numeri modesti e necessità di un vero bomber per tornare a vincere. europacalcio.it Un gol per il rinnovo ed evitare il disastro Juve: Vlahovic lancia segnali, ma il futuro resta incerto Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook Juve, ma questo rinnovo s'ha da fare Spalletti: "Vlahovic vuole rimanere. Un grande professionista" x.com