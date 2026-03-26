La Federazione Pubblico Impiego Cisl ha chiesto un intervento urgente su Arpa Puglia, evidenziando la necessità di un rilancio attraverso la proroga dei contratti attuali e l'avvio di un percorso di stabilizzazione per i dipendenti. La richiesta si basa sulla volontà di affrontare le criticità del settore, considerando queste misure come prioritarie per il funzionamento dell'ente.

Il segretario generale Aldo Gemma e il segretario regionale Pietro Caprioli in una nota chiedono "un cambio di passo" per l'agenzia regionale, proponendo "un piano Marshall" per l'avvio di un nuovo corso "Un vero e proprio 'Piano Marshall' per Arpa: un intervento straordinario che trasformi le criticità in opportunità, a partire da due azioni immediate e non più rinviabili — la proroga dei contratti in essere e l’avvio di un percorso certo di stabilizzazione". Ruota intorno a questi due punti la proposta della Fp Cisl Puglia in merito al "rilancio di Ara Puglia". In una nota a firma del segretario generale, Aldo Gemma, e del segretario regionale, Pietro Caprioli, il sindacato evidenzia la necessità di un 'nuovo corso' dell'Agenzia regionale per l'ambiente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Arpa Puglia, le proposte della FP Cisl: "Serve rilancio, proroga dei contratti e avvio delle stabilizzazioni siano priorità"

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