Rinnovo del contratto settore vetro 2026-2028 | alla Cisl di Parma i vertici sindacali nazionali di categoria

Nella sede della CISL di Parma, in via Lanfranco, si è svolto un incontro tra i rappresentanti sindacali nazionali e i delegati del settore vetro. L’obiettivo dell’incontro era condividere aggiornamenti sul processo di rinnovo del contratto collettivo nazionale, che riguarda gli operai del comparto, e definire le prossime iniziative. La riunione ha coinvolto il coordinamento unitario dei delegati e si è concentrata sulle tematiche legate alla trattativa in corso.

Nella sala meeting della sede CISL a Parma, in via Lanfranco 21A, si è riunito il coordinamento unitario dei delegati convocato dalle organizzazioni sindacali per fornire informazioni in vista del rinnovo del contratto nazionale 2026-2028 che interessa gli addetti del settore del vetro. Presenti.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Rinnovo del contratto collettivo, i vertici nazionali Ugl viabilità e logistica incontrano i dipendenti AnasI vertici nazionali di Ugl Viabilità e Logistica sono in Sicilia per incontrare i dipendenti Anas delle sedi di Palermo e Catania, nell’ambito del... Ok vicino al contratto del settore vetro, 206 euro per 270 addetti piacentiniIn un momento storico segnato dall'incertezza economica e dalle sfide della transizione industriale, arriva un segnale forte di continuità e rilancio... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rinnovo Ccnl sanità 2025-2027, partono le trattative all’Aran; Ipotesi di piattaforma per il rinnovo CCNL ANAGINA; ENAV, firmato il rinnovo del CCNL settore ATM per il triennio 2026-2028; Ccnl Abi: l’Esecutivo Nazionale Uilca approva la Piattaforma per il rinnovo. Comparto Sanità. Al via le trattative Aran-Sindacati per il rinnovo del contratto 2025-2027. Ecco le novità dell’Atto d’indirizzoNaddeo: Continuità negoziale indispensabile perché i miglioramenti nelle condizioni di lavoro siano reali. Prossimo appuntamento sul comparto al 5 maggio; il 29 aprile si apre la contrattazione per m ... quotidianosanita.it Sanità, via al negoziato per il rinnovo dei contrattiÈ partita la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale della sanità pubblica. L’Aran ha avviato il confronto con i sindacati ... vocealta.it Trg media. . PAROLA DI CAPITANO Parla a "Fuorigioco" il capitano del Gubbio Andrea Signorini che dichiara: "Il mio rinnovo C'è un accordo verbale con Notari. Mi vedo come giocatore ma ho iniziato il percorso da direttore sportivo". #trg #news #informazio - facebook.com facebook L'Italia ha sospeso il rinnovo del Memorandum di intesa sulla cooperazione militare con Israele che, senza un esplicito rinnovo, decadrà tra sei mesi. Un atto che la società civile e le opposizioni chiedevano sin dall'inizio delle operazioni militari israeliane a x.com