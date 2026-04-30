Meloni | tema casa ci sta a cuore aiutiamo vulnerabili e ‘zona grigia’

Il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento che riguarda il tema casa, con l’obiettivo di supportare le persone vulnerabili e quelle in una situazione intermedia. La misura si concentra su interventi specifici per facilitare l’accesso all’abitazione e affrontare le difficoltà di chi si trova in condizioni di fragilità. La discussione si è svolta durante la riunione di oggi, con l’intenzione di mettere in atto azioni concrete in questo settore.

Roma, 30 apr. (askanews) – “Oggi il Cdm ha approvato un provvedimento che ci sta a cuore, che affronta una delle priorità più sentite dai cittadini, quello della casa”, “la casa è un bene primario così come sappiamo che il problema dell’accesso riguarda una fetta significativa” che è quella dei vulnerabili “ma ce n’è una zona grigia fatta di italiani che lavorano e pagano le tasse ma, passate il termine, sono troppo benestanti per una casa popolare e sono tuttavia non sufficientemente benestanti da far fronte”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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