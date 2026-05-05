Rinnovo Ausilio rifiutata una ricca offerta dall’Arabia! Il dirigente vuole restare in nerazzurro | i dettagli

Il rinnovo di Ausilio con l'Inter è al centro di discussioni, con alcune fonti che indicano un rifiuto a un'offerta dall'Arabia Saudita. Secondo quanto riferito, il dirigente desidera continuare la propria esperienza con il club nerazzurro. Nicolò Schira ha condiviso nuove informazioni riguardo alle trattative e alle intenzioni di Ausilio, senza comunque confermare ufficialmente le conclusioni.

Inter News 24 Rinnovo Ausilio, Nicolò Schira svela nuovi dettagli sul futuro del dirigente nerazzurro: ecco tutti i dettagli. L’Inter non ha intenzione di fermarsi e, dopo aver consolidato il proprio dominio in campo sotto la guida di Cristian Chivu, la società punta ora a blindare i propri quadri dirigenziali per garantire continuità al progetto. Al centro di questa strategia c’è Piero Ausilio, l’uomo che negli ultimi anni ha saputo costruire rose competitive nonostante i vincoli finanziari, portando il club alla conquista della seconda stella. La stabilità societaria è considerata un valore fondamentale dalla presidenza, intenzionata a confermare chi ha dimostrato competenza e attaccamento viscerale ai colori nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinnovo Ausilio, rifiutata una ricca offerta dall’Arabia! Il dirigente vuole restare in nerazzurro: i dettagli Notizie correlate McTominay, nessun’offerta dall’Arabia Saudita: sta trattando il rinnovo col NapoliSi sa, la sosta delle Nazionali è un periodo meraviglioso, in cui, per ingannare la noia, a volte ci si diverte a lanciare voci di mercato. Super offerta dall’Arabia per il top: il Napoli accelera per il rinnovo!Scott McTominay riceve le sirene dell’Arabia Saudita ma sembra orientato a rispedirle al mittente.