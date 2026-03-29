Il Napoli sta lavorando per rinnovare il contratto di Scott McTominay, con un aumento dell’ingaggio che prolungherà la sua presenza fino al 2030. Nel frattempo, l’interesse di un club dell’Arabia Saudita nei confronti del centrocampista scozzese si è concretizzato con un’offerta, ma l’atleta sembra intenzionato a rifiutare e rimanere con il club italiano.

Scott McTominay riceve le sirene dell’Arabia Saudita ma sembra orientato a rispedirle al mittente. Il Napoli accelera il rinnovo dello scozzese con aumento dell’ingaggio per blindarlo fino al 2030. McTominay e l’Arabia: il triplo dello stipendio non basta. Dalle sponde saudite sono arrivate offerte faraoniche per lo scozzese. Proposte concrete che triplicano l’ingaggio attuale percepito a Napoli. McTominay, però, ha sempre comunicato chiaramente il suo stato di benessere in azzurro. Le ricchezze arabe non lo attraggono. Il calciatore ex Manchester United conosce il valore della stabilità e del progetto che sta costruendo con gli azzurri, ben diverso da una semplice operazione economica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Super offerta dall’Arabia per il top: il Napoli accelera per il rinnovo!

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