Rinchiudono e picchiano un uomo per derubarlo lui scappa dal balcone | arrestati

Due uomini sono stati fermati dalla polizia dopo aver rinchiuso, picchiato e derubato un uomo, che è riuscito a scappare saltando dal balcone. La vittima ha presentato denuncia, portando all’arresto degli aggressori. Durante una perquisizione domiciliare presso uno degli arrestati sono stati trovati droga e strumenti per lo spaccio. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i dettagli dell’episodio.

In due rinchiudono, picchiano e derubano un uomo, che riesce a scappare saltando dal balcone. Dopo la denuncia della vittima vengono arrestati dalla polizia e a casa di uno di loro viene trovata anche droga e strumenti per lo spaccio. È successo in un appartamento a Lucia, località del Comune di.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Bari, spinge la moglie dal balcone e si butta anche luiHa tutte le caratteristiche di un femminicidio seguito da un suicidio quanto accaduto di prima mattina a Bisceglie, in provincia di Bari, nella prima... Leggi anche: "Quell'uomo mi infastidisce, aiutatemi". Ragazzina scappa in lacrime dentro un supermercato, ma lui la segue: salvata dai dipendenti