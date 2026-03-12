Quell' uomo mi infastidisce aiutatemi Ragazzina scappa in lacrime dentro un supermercato ma lui la segue | salvata dai dipendenti

Una ragazzina di 12 anni è entrata in lacrime in un supermercato di Scandicci, chiedendo aiuto perché un uomo la seguiva. La ragazza ha cercato rifugio tra gli scaffali, mentre i dipendenti del negozio sono intervenuti per proteggerla e allontanare l’uomo. L’episodio si è verificato nel quartiere Casellina, in via Baccio da Montelupo.

Chanel Totti: "Sono una ragazza normale, studio all’università. La tv? Non mi interessa" L'episodio è avvenuto a Scandicci, in provincia di Firenze: una 12enne è stata costretta a rifugiarsi nel punto vendita, dove gli addetti l'hanno messa in sicurezza, in attesa delle forze dell'ordine L'incubo per la piccola è iniziato intorno alle 19 di ieri, mercoledì 11 marzo, nei pressi della fermata dell'autobus. Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe stata avvicinata da un uomo di circa 50 anni che avrebbe iniziato a importunarla con insistenza. Intuendo il pericolo, la 12enne ha deciso di allontanarsi e si è diretta verso il supermercato più vicino. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Leggi anche: “Quell’uomo mi molesta”. Si rifugia dentro la Coop, cassiera salva ragazzina

Aggredita sul treno da Como a Milano, reagisce: lui scappa ma viene fermato dai carabinieriMomenti di paura nella tarda serata del 24 gennaio a bordo di un treno partito da Como.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Quell'uomo mi infastidisce aiutatemi...

Discussioni sull' argomento Quell’uomo mi molesta. Si rifugia dentro la Coop, cassiera salva ragazzina; Quell’uomo mi molesta Si rifugia dentro la Coop cassiera salva ragazzina.

Quell’uomo mi molesta. Si rifugia dentro la Coop, cassiera salva ragazzinaLa minorenne è entrata nel supermercato di Casellina dicendo di essere infastidita e seguita da un individuo. I carabinieri lo hanno portato in caserma ... msn.com

«Aiuto, quell'uomo mi infastidisce»: 12enne in lacrime si rifugia in un supermercato, i dipendenti la salvanoUna corsa improvvisa dentro il supermercato, le lacrime e una richiesta d’aiuto che non lasciava spazio a dubbi: «Quell’uomo mi infastidisce». È così che una ragazzina di 12 anni ha cercato rifugio ... msn.com

La risposta di Antonio Nicita, il senatore a cui La Russa ha dato del “cogl…”: «Il video me l’ha mandato mio figlio… dovrò spiegargli il perché di quell’insulto» facebook

Parla la penalista accoltellata sul bus a Napoli: «Quell’uomo è stato lasciato solo, siamo entrambi vittime» x.com