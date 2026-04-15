Bari spinge la moglie dal balcone e si butta anche lui

Nella prima mattina di oggi a Bisceglie, in provincia di Bari, si è verificato un episodio drammatico che sembra configurarsi come un femminicidio seguito da un suicidio. Un uomo avrebbe spinto la moglie dal balcone e, subito dopo, si sarebbe gettato anche lui. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi e per gestire la situazione. La dinamica dell’accaduto è al centro delle indagini in corso.

Ha tutte le caratteristiche di un femminicidio seguito da un suicidio quanto accaduto di prima mattina a Bisceglie, in provincia di Bari, nella prima mattinata di oggi. Secondo le prime ricostruzioni un uomo, di 61 anni, avrebbe gettato dal balcone la moglie, di 54 anni e si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. I corpi sono stati trovati l’uno accanto all’altro, sulla rampa del garage del palazzo in cui entrambi vivevano. La dinamica. Le vittime si chiamano Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile e hanno rispettivamente 54 e 61 anni, risiedevano in una palazzina in via Vittorio Veneto a Bisceglie. Avevano due figli, uno residente in Svizzera, l’altro a Trani.🔗 Leggi su Open.online

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