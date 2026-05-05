Rina Bussone a Belve Crime | Non vivo nella paura ma se decidono che quel giorno devi morire muori

Durante una puntata di Belve Crime, Rina Bussone ha dichiarato di non vivere nella paura, ma ha aggiunto che se qualcuno decide che quel giorno devi morire, allora muori. Bussone, ex compagna di un uomo condannato come esecutore di un omicidio, ha parlato della propria esperienza senza entrare nel merito di motivazioni o dettagli giudiziari. La sua testimonianza si inserisce in un contesto in cui vengono ascoltate anche altre persone coinvolte in vicende criminali di rilievo.

© US Belve Francesca Fagnani a Belve Crime non intervista soltanto assassini ma anche testimoni chiave, come nel caso di Rina Bussone, ex compagna di Raul Esteban Calderon, l’uomo riconosciuto come esecutore materiale dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik. Chi è Rina Bussone e qual è la sua storia. Cresciuta a Roma, nel quartiere Torre Spaccata, Rina Bussone è una rapinatrice legata alla criminalità e alla passione per le armi fin da piccola. Il suo nome diventa conosciuto oltre la Capitale in seguito all’omicidio di Diabolik, Fabrizio Piscitelli, capo ultras della Lazio, assassinato con un colpo di postola alla testa il 7 agosto 2019 presso il Parco degli Acquedotti di Roma.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Rina Bussone a Belve Crime: “Non vivo nella paura, ma se decidono che quel giorno devi morire, muori” Notizie correlate Belve Crime, Rina Bussone sul caso DiabolikTra gli ospiti di Belve Crime di questa sera ci sarà anche Rina Bussone, una delle testimoni chiave del caso Diabolik, ex compagna di Raul Estaban... Leggi anche: Belve Crime 2026, interviste a Rina Bussone, Roberto Savi e Katharina Miroslava Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torna Belve Crime, stasera su Rai 2: gli ospiti della prima puntata; Torna Belve Crime; Torna Belve Crime: Francesca Fagnani intervista chi ha incontrato il male; Torna Belve Crime: Fagnani riparte con Katherina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. Le anticipazioni della prima puntata. Rina Bussone, l’ex di Calderon a Belve: Raul mi disse di aver ucciso DiabolikPer la prima volta davanti alle telecamere parla la testimone del processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik ... dire.it Omicidio di Diabolik, chi è Rina Bussone: l’ex compagna di Raul Esteban CalderonTutto su Rina Bussone, intervistata a Belve Crime: il passato in ambienti della mala romana e la relazione con Raul Esteban Calderon. donnaglamour.it Francesca Fagnani accoglie Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone per analizzare i delitti insieme a Elisa True Crime in una serata che promette verità scomode e analisi dirette Leggi l'articolo #BelveCrime - facebook.com facebook Le interviste della prima puntata sono a: Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime. #BelveCrime x.com